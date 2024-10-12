غدا.. الجامعة العربية تبحث وضع استراتيجية للتربية الإعلامية والمعلوماتية

ينظم قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية غدا الأحد، ولمدة يومين" اجتماع الدورة ال-21 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الدورة العادية (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت بتاريخ 29 مايو 2024.



كما ينظم قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام) تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بوضع استراتيجية عربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، يومي 15 و16 أكتوبر الجاري واجتماع اللجنة المشتركة المعنية بفعاليات مدينة الكويت كعاصمة للإعلام العربي 2025 يوم 17 من نفس الشهر .

وصرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال في ‎بيان صحفي صدر اليوم السبت بأن الاجتماع المتعلق بالكويت "عاصمة للإعلام العربي 2025" سيشكل فرصة للاطلاع على الترتيبات التنظيمية المتخذة من الجهات المختصة بشأن الاستعداد لإطلاق هذا الحدث الإعلامي الهام ، وذلك بحضور مسئولين من وزارة الإعلام بدولة الكويت والأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ، فضلا عن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية.