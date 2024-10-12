سمير فرج يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق

استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم السبت، اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، خلال زيارة خاصة قام بها إلى الجامعة، تضمنت تفقد عدة كليات ومرافق بالجامعة من معامل وقاعات وغيرها

وكان في استقباله كل من الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شملت الجولة زيارة كليتي التجارة وعلوم ذوي الإعاقة والتأهيل، حيث أبدى اللواء سمير فرج تقديره بالإمكانات المتقدمة والبنية التحتية الحديثة التي تتميز بها الجامعة، مشيدا بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في المجالات التعليمية والأكاديمية.

وأعرب الدرندلي عن فخره واعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها جامعة الزقازيق، بفضل الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز مستوى التعليم، مؤكداً أن الجامعة ستواصل تحقيق مزيد من التطور والريادة في مختلف المجالات الأكاديمية.

وأكد الدكتور إيهاب الببلاوي، أن الجامعة تسعى باستمرار لتعزيز قدراتها الأكاديمية، معرباً عن تطلعاته لتحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية.

على هامش الزيارة، شارك اللواء الدكتور سمير فرج في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "الاستراتيجية الإعلامية التركية وتأثيرها على الأمن القومي في الدول العربية" للباحث لؤي سامي محمد أباظة، بحضور نخبة من الأساتذة والمختصين، من بينهم الدكتور قدري محمود إسماعيل، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية السابق بجامعة الإسكندرية، الذي ترأس لجنة المناقشة، والدكتور بسنت خيرت حمزة، أستاذ سوسيولوجيا الإعلام المساعدة بجامعة قناة السويس، والدكتور محمود العدل مدرس اللغة والدراسات التركية بكلية الدراسات الآسيوية العليا.