القومي للمرأة ينظم تدريب على حرفة الخياطة td البحيرة

نظم المجلس القومي للمرأة تدريب متقدم على حرفة الخياطة، استهدف سيدات وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

تضمن التدريب تعليم السيدات أساسيات ومراحل الحرفة، وتضمنت منتجات السيدات "حقائب ظهر" بتصميمات متعددة، تم توزعها على طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة أثناء جولتهم الميدانية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.