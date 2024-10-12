شاهد.. تسلا تكشف عن سيارة أجرة آلية تسمى "سايبر كاب"

قدمت شركة تسلا سيارة أجرة آلية تسمى "سايبر كاب" خلال حدث "نحن، روبوت" في استوديو وارنر براذرز ديسكفري في كاليفورنيا، بعد ستة أشهر من كشف إيلون ماسك عن نية الشركة إطلاق سيارة أجرة آلية.

شق ماسك طريقه إلى المسرح على متن سيارة أجرة آلية لا تحتوي على عجلات قيادة أو دواسات، معلنًا أن "هناك 20 سيارة أخرى" من حيث أتت.

وتحدث عن مدى سوء وسائل النقل الحالية وكيف تكون السيارات في وضع الاستعداد طوال الوقت.

وقال إن السيارة ذاتية القيادة يمكن استخدامها أكثر. "مع القيادة الذاتية، يمكنك استعادة وقتك... ستصبح السيارات ذاتية القيادة أكثر أمانًا بعشر مرات".

قال ماسك إن تكاليف النقل الذاتي ستكون منخفضة للغاية بحيث يمكن مقارنتها بالنقل الجماعي. وقال إنه بمرور الوقت، ستكون تكلفة تشغيل سيارة الأجرة الآلية 20 سنتًا لكل ميل، و30 إلى 40 سنتًا مع الضرائب.

وأكد للجمهور أن الناس سيكونون قادرين على شراء واحدة وأن تسلا تتوقع بيع Cybercab بأقل من 30 ألف دولار.

يتصور الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مستقبلًا حيث يمتلك الناس العديد من سيارات الأجرة الآلية، ويديرون أسطولًا مثل "الراعي"، والذي يمكن أن يكسبهم المال من خلال شبكة مشاركة الرحلات.

وعندما سُئل عن موعد توفر النموذج، أجاب أن تسلا ستبدأ بجعل القيادة الكاملة ذاتية القيادة غير الخاضعة للإشراف متاحة على طرازي Model 3 وModel Y في تكساس وكاليفورنيا. وقال ماسك إنه من المتوقع أن تدخل Cybercab الإنتاج قبل عام 2027، لكنه اعترف بنفسه بأنه يميل إلى أن يكون "متفائلًا للغاية بشأن الأطر الزمنية". وهو كذلك - فقد قال في عام 2019 أن تسلا "ستمتلك أكثر من مليون سيارة أجرة آلية على الطريق" في غضون عام.

وفي حديثه عن تقنية Cybercab، قال إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي والرؤية. لقد تخلت شركة تسلا منذ فترة طويلة عن الرادارات وأجهزة الاستشعار التي تستخدمها سيارات الأجرة الآلية الأخرى مثل Waymo على نطاق واسع. ولهذا السبب، قال إنه لا يحتاج إلى معدات باهظة الثمن، ويمكن لشركة تسلا الحفاظ على انخفاض تكاليف التصنيع. والجدير بالذكر أن Cybercab لا يأتي بمنفذ شحن ويستخدم الشحن الاستقرائي بدلاً من ذلك.



أفادت رويترز في أبريل أن ماسك أمر الشركة "بالاستثمار بالكامل" في سيارات الأجرة الآلية المبنية على منصة المركبات الصغيرة الخاصة بها. قال ماسك سابقًا إن النموذج سيتم الكشف عنه في 8 أغسطس، لكنه أعلن لاحقًا أن حدث سيارات الأجرة الآلية للشركة سيتم تأجيله إلى أكتوبر بعد أن طلب "تغييرًا مهمًا في التصميم في المقدمة". وأوضح أن التأخير من شأنه أيضًا أن يمنح الشركة وقتًا إضافيًا "لإظهار بعض الأشياء الأخرى". إن Cybercab التي قدمتها تسلا للجمهور اليوم كلها فضية ويبدو أنها أخذت إشارات التصميم من Cybertruck. ليس لديها زجاج خلفي ولديها أبواب تفتح لأعلى.



بالإضافة إلى الإبلاغ عن وجود روبوتاكسي، كشفت رويترز في أبريل أن تسلا ألغت خططها لإنتاج مركبة كهربائية بأسعار معقولة تبلغ 25000 دولار. وبينما وصفها ماسك بأنها كذبة، دعم تقرير آخر صادر عن Electrek قصة رويترز واستشهد بـ "مصادر مطلعة على الأمر" والتي أفادت للنشر أن تطوير السيارة الكهربائية منخفضة التكلفة قد تم تأجيله.

بعد الحديث عن Cybercab، قدم ماسك لفترة وجيزة Robovan - وهي شاحنة ذاتية القيادة يمكنها حمل ما يصل إلى 20 شخصًا ونقل البضائع. وقال إنها ستقلل تكاليف السفر بشكل أكبر، لأنها يمكن أن تنقل مجموعات كبيرة مثل الفرق الرياضية. أخيرًا، أخرج ماسك موكبًا من روبوتات Optimus البشرية من تسلا. قال ماسك إن تسلا أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطويرها على مدار العام الماضي وأنه في المستقبل، يمكن أن تعلم أطفالك وتقص حديقتك وحتى أن تكون صديقًا لك. يعتقد أن شركة تسلا قد تبيع روبوتاتها أوبتيموس، التي اختلطت بالجمهور وقدمت المشروبات خلال الحدث، مقابل ما بين 20 ألف دولار و30 ألف دولار.