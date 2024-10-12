الرئيس السيسي يفتتح خط سكة حديد كفر داوود السادات| صور

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،عبر فيديو كونفرانس، خط سكة حديد كفر داوود السادات، بمحافظة المنوفية بطول 34 كم، حيث يربط الخط المدينة الصناعية بالمحافظة.

بالفيديو كونفرانس افتتاح خط سكة حديد كفر داوود السادات بالمنوفية

وشمل المشروع محطتي كفر داود _ كفر الجزار، ومحطة كفر داوود هي مدخل الخط اتجاه السادات، والجزار عند كم 16 على خط السكة، وجرى تطوير 3 محطات (محطة الـ28 كم وهى محطة ركاب مدينة السادات _ ومحطة الـ34 كم وهى محطة بضائع السادات وتقع نهاية الخط - محطة الطرانة وهى مخرج الخط اتجاه بشتيل، بالإضافة إلى إنشاء أعمال صناعية متنوعة وتطوير كوبري معدني لمسار القطار أعلى الرياح الناصري

خط سكة حديد كفر داوود السادات قاطرة تنمية جديدة بالمنوفية

وشمل التطوير الجديد في منطقة السادات إنشاء كوبري سيارات علوي بطول 400 م بعرض 2 حارة مرورية اتجاهين، وكذلك تم إنشاء عدة أنفاق متنوعة ومزلقانات، ويربط الخط الجديد منطقة الطرانة وكفر داوود بمدينة السادات.

خط سكة حديد كفر داوود السادات

خط سكة حديد كفر داوود السادات

ويهدف إنشاء خط سكة حديد كفر داوود السادات إلى تحقيق هدف الدولة في ربط الميناء الجاف الذي يقام في مدينة السادات بميناء الإسكندرية تدعيما لقيمة مدينة السادات صناعيا ولوجستيا.