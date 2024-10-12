تعرف على حالة الطرق بالقاهرة والجيزة صباح اليوم السبت

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سهولة في حركة السيارات، وسط تواجد من ضباط الإدارة العامة للمرور، في الشوارع والميادين؛ لمتابعة الحركة المرورية وتسييرها ورفع أي معوقات.

الحالة المرورية بشواع وميادين القاهرة والجيزة

يشهد كوبري أكتوبر مرونة مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد والقاهرة، ومرونة مرورية أيضًا في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وسادت حالة من الانسيابية المرورية بمنطقة مدينة نصر، تحديدًا في شارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولًا إلى الدائري.

وشهدت محافظة الجيزة سيولة مرورية، حيث شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في الحركة، بسبب الأعمال الإنشائية التي تتم به، وذلك التباطؤ حتى المريوطية، حيث يتم إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، وتم إلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، وظهرت مرونة مرورية بمنطقة مشعل وشارع العشرين وشارع ترسا والعروبة.

وشهد طريق الواحات؛ سيولة حالة مرورية في المنطقة الواقعة بين أول طريق الفيوم وصولًا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، مع تواجد أوناش من المرور لتسيير الحركة المرورية، أما محور 26 يوليو فقد شهد أيضًا كثافات متوسطة في الاتجاهين.