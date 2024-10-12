شروط تقديم المعلمين في الإعارات الخارجية 2025

أعلنت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط تقديم المعلمين في الإعارات الخارجية للعام الدراسي 2025-2026.

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للإعارات الخارجية يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024 التقدم التوجه إلى إدارة الإعارات الخارجية بالمديرية لسحب بطاقة الإعارة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن بدء سحب بطاقة الإعارة يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، وآخر ميعاد لسحب بطاقة الإعارة يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر ميعاد لتسليم المعلمين بطاقة الإعارة للإدارة يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025 وأن التظلم يبدأ فى خلال عشرة أيام من إعلان النتيجة.

شروط تقديم المعلمين في الإعارات الخارجية