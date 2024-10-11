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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

وائل جمعة: "هناك مشاكل في كل تجمع للمنتخب مع حسام حسن"

وائل جمعة
وائل جمعة

علق وائل جمعة، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، على التصريحات التي تحدث بها مدرب الفراعنة حسام حسن، والتي أحدثت إثارة للجدل.

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وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: "من وقت ما تولى الكابتن حسام حسن تدريب المنتخب وكل تجمع للاعبين يوجد هناك مشكله من لا شيء".
وتابع: "يا كابتن حسام أنت مدرب المنتخب لماذا تشغل نفسك واللاعبين بالناس، أنت تبعث رساله أن هناك مشكلة بينك وبين الجماهير".
وأضاف لاعب الأهلي السابق: "كابتن حسام عنده مشكلة ولابد أن يتخلص منها، هو ليس صغير في السن أو في أول مشواره التدريبي، نحن لن نعلمه ماذا يقول أو يتكلم".
وأختتم: "كابتن حسام تصريحاتك الأخيرة كلها خطأ".
الجدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي لُعبت منذ قليل.

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