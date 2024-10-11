موعد تقديم المعلمين في الإعارات الخارجية 2025

أعلنت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للإعارة أمام المعلمين يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024 لعام 2025-2026.

ودعت وزارة التربية والتعليم المعلمين الراغبين في التقدم التوجه إلى إدارة الإعارات الخارجية بالمديرية لسحب بطاقة الإعارة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن بدء سحب بطاقة الإعارة يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، وآخر ميعاد لسحب بطاقة الإعارة يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر ميعاد لتسليم المعلمين بطاقة الإعارة للإدارة يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025 وأن التظلم يبدأ فى خلال عشرة أيام من إعلان النتيجة.

شروط تقديم المعلمين في الإعارات الخارجية

• تكتب بطاقة الإعارة بخط المتقدم للإعارة مع كتابة أسماء المعلمين رباعيًا.

• التأكد من صحة بيانات المعلمين المذكورة بطلب الإعارة ومراجعتها بكل دقة.

• التأكد من المرفقات واستيفاء جميع البيانات.

• تعتمد بطاقة الإعارة من الجهة التي يعمل بها المعلمين فعليًا أثناء كتابة بطاقة الإعارة مع كتابة اسم المدرسة التي يعمل بها وقت تحرير الطلب موضحًا نوعيتها (عام – فني ( المنتدب يتقدم ببطاقة إعارته من الجهة الأصلية التابع لها وليس التي يعمل فيها بالندب أما المنقول من محافظة أخرى يشترط أن يكون قضى العامين الأخيرين بذات المحافظة المتقدم منها.

• ضرورة إبلاغ إدارة الإعارات بأى تعديل يطرأ على المتقدم خلال العام الدراسى مثلًا ( الحالة المرضية – الحالة الاجتماعية – حالة الوفاة البعثات الخارجية – التعاقدات – الجزاءات ).

• يجب أن يكون المتقدم للإعارة ( مصرى الجنسية – مقيدًا على درجة مالية – قضى “٣٦” شهرًا على الأقل بالتربية والتعليم درجة كفايته بمرتبة ” كفاء ” للتخصصيه تعليم و” ممتاز ” للإداريين عن العامين الأخيرين ).

• لا يزيد من المتقدم من المعلمين عن 56 عامًا.

• يقوم المتقدم من المعلمين بسداد رسوم البطاقة 200 جنيه.

• يرفق بطلب الإعارة صورة من المؤهلات، وجواز سفر حديث، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة طبية تثبت خلوه من العاهات والعيوب الجسدية طابع مهن تعليمية.

• تكتب الوظيفة والمرحلة المقيد عليها المتقدم ”بقرار ” وليس التي يعمل بها بالندب ماعدا الوظائف الإشرافية والتوجية.

• يشترط للذكور أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أما بالنسبة للإناث يشترط موافقة كتابية صريحة من الزوج (للمتزوجات) أو ولى الأمر لغير المتزوجة آنسة – أرملة – مطلقة ) وتعتمد من جهة عمله أو من جهة عمل المتقدمة للإعارة بشهادة اثنين من الموظفين والرئيس المباشر ويختم بخاتم شعار الجمهورية، ويجب على المطلقة والأرملة إحضار ما يفيد الحالة الاجتماعية.

