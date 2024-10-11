كشف ملابسات مقتل سيدة على يد صديقتها

كشفت التحقيقات في جريمة مقتل سيدة على يد صديقتها طعنا داخل كمبوند شهير بمنطقة أكتوبر تفاصيل مثيرة، حيث تدخلت الضحية للصلح بين المتهمة وزوجها، فاعتقدت أنها تناصر زوجها عليها وقامت بطعنها طعنتين نافذتين.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

بسبب وجود خصومة ثارية..مقتل عامل أثناء خروجه من المسجد بسوهاج

وفي واقعة اخري ، لفظ عامل انفاسه الأخيرة، بطلقات نارية عقب خروجها من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، بمدينة دار السلام بسوهاج، بسبب وجود خصومة ثارية بين عائلتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن سوهاج ،تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بمقتل كياد ر ع ٤٨ عاما عامل ويقيم بمدينة دار السلام أثناء خروجه من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة، اليوم، في مدينة دارالسلام .

على الفور انتفل فريق من المباحث الجنائية بسوهاج وضباط مركز شرطة دار السلام إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل كياد ر ع ٤٨ عاما عامل أثناء خروجها من المسجد لأداء صلاة الجمعة قام بعض الأشخاص بإطلاق الاعيرة النارية على المجنى عليه بسبب وجود خصومة ثارية بين عائلتين.

وكلفت إدارة المباحث الجنائية بسوهاج ضباط مركز شرطة دار السلام بتحديد مرتكبى الواقعة وضبطه الى وجه السرعة وأخطار الطب الشرعى بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.