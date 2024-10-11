مدير تأمين صحي القليوبية يطمئن على الخدمات الصحية بمستشفى النيل

أكد الدكتور سيد جلال مدير عام فرع القليوبية للتأمين الصحى، حرص الدولة على تقديم أفضل خدمة طبية، وتوفير السبل اللازمة للارتقاء بمستوى منظومة التأمين الصحى بفرع القليوبية لتعود بالنفع على المرضى المترددين على المستشفيات والعيادات التأمينية، كاشفا استمرار الدعم والمساندة لخدمة منتفعى خدمات التأمين الصحى.



جاء ذلك خلال زيارة لمدير التأمين الصحي بالقليوبية، لمستشفى النيل، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة التواجد على رأس العمل ومتابعة احتياجات المواطنين، بحسب ما أعلنه بيان الزيارة.

وشملت الزيارة تفقد الأقسام الداخلية، ورعاية القلب، ووحدة القسطرة، والمعمل، والأشعة، وبنك الدم، والصيدليات، والمخازن، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالغني، مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى، والدكتور أحمد مصطفى نائب مدير المستشفى، لمتابعة انتظام العمل، والتأكد من جاهزية جميع الأقسام للتأكد من تقديم خدمات صحية ذات جودة للمرضى.

وكذلك زيارة قسم الطوارئ، للتأكد من تواجد الأطباء والتمريض وباقي العاملين، موجهًا بزيادة عدد الطاقم الطبي بقسم الطوارئ، خاصة في غرف فرز المرضى، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتنظيم التدريبات المستمرة للأطباء، وتطبيق برامج تهيئة للأطباء الجدد.

واستمع الدكتور سيد جلال، لمطالب الأطباء الجدد، موجهًا إدارة المستشفى بعقد الاجتماعات الدورية مع الأطباء الجدد في حضور رؤساء الأقسام لتحديد الإحتياجات التدريبية، وتخصيص يوم علمي لكل قسم لمناقشة الحالات المرضية وأحدث المستجدات والممارسات، مع وضع بروتوكولات علاجية لأكثر حالات تردد على الطوارئ، لضمان استمرارية التعليم الطبي، والنهوض بالمستوى العلمي لشباب الأطباء، وأطباء الزمالة المصرية.



كما شدد على ضرورة تواجد الأخصائيين على مدار الساعة، والتواصل الدائم مع رؤساء الأقسام لسرعة اتخاذ القرار في حالات الطوارئ، مؤكدًا على توقيع الاستشاريين بالملف الطبي وكتابة الخطة العلاجية للمرضي، وتحديد مدة الإقامة، ومراجعة ملاحظات التقدم الإكلينيكي وأوامر الأطباء وشيت الدخول وصحيفة العمليات والتخدير.

جدير بالذكر أن الدكتور سيد جلال، مدير عام فرع القليوبية للتأمين الصحى، يقوم بالمرور على المستشفيات والعيادات التأمينية صباحا، ومساء، للوقوف على طبيعة الخدمات الموجهة للمرضى المترددين على المستشفيات والعيادات التأمينية بالإقليم.