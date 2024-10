جينيفر لوبيز تدعو متابعيها للتصويت في الانتخابات الأمريكية

لجأت الممثلة والمطربة الشهيرة جينيفر لوبيز إلى موقع إنستجرام لتدعو معجبيها إلى التصويت في سبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت جينيفر لوبيز، صاحبة الـ 55 عامًا في مظهر رقيق بشكل غير معتاد بالنسبة لها، إذ ارتدت لوبيز ترتدي سترة رمادية اللون بفتحة على شكل حرف V فوق قميص مخطط بياقة، كما أضافت أقراطًا دائرية وتركت شعرها المميز منسدلًا على كتفيها.

وقالت جينيفر لوبيز، نجمة برنامج أميركان أيدول المخضرمة، في مقطع الفيديو الخاص بها: "صوتك هو قوتك. ولكن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها سماع صوتك هي التسجيل للتصويت".

"وأضافت: جينيفر لوبيز: "دعونا نرفع أصواتنا ونتأكد من سماع كل صوت في هذه الانتخابات"، "بصفتي رئيسًا مشاركًا في حملة @WhenWeAllVote، فأنا فخورة بالعمل الذي نقوم به لتغيير الثقافة المحيطة بالتصويت وزيادة المشاركة في كل انتخابات."

وأردفت لوبيز: "ستذهب 100٪ من الأموال التي يتم جمعها مباشرة إلى When We All Vote.، يمكنك أيضًا استخدام الرابط لاتخاذ إجراء من خلال التسجيل للتصويت أو الانضمام إلى قائمة الانتظار الخاصة بي لتكون أول من يعرف موعد إطلاق حملتي التالية لجمع التبرعات."

يأتي هذا بعد يوم واحد من حديث جينيفر لوبيز إلى مجلة Interview حول انفصالها عن بن أفليك، وقالت إنها لم تندم على الزواج منه حتى لو لم يستمر.

عندما سألت نيكي جلاسر جينيفر لوبيز عما إذا كانت تتمنى لو لم توافق على الزواج من الممثل الشهير قالت لوبيز: "ولا حتى ثانية واحدة. هذا لا يعني أن الأمر لم يكن ليؤدي إلى الانفصال نهائيًا. لقد كان الأمر كذلك بالفعل".