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الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مروحيات الاحتلال تنقل جنودًا إسرائيليين سقطوا في حيفا

بوابة الوفد الإلكترونية

 نقلت مروحيات جيش الاحتلال جنودًا قتلى وجرحى جراء معارك وقعت مع حزب الله، عند الحدود اللبنانية وحطات في مستشفى رمبام في حيفا.

 وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة حيفا ومحيطها، وفي بيريا محيط صفد، بعد هجومًا جويًا شنته طائرات مسيرة.

 وأضاف الإعلام العبري، أن المروحيات أجلت مصابين إلى مستشفى "رمبام" في حيفا تزامنًا مع دوي صافرات الإنذار.

 

 وفي وقت سابق، أعلنت منصة إعلامية إسرائيلية، عن مقتل عريف أول في "الجيش" الإسرائيلي في قطاع غزة .

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