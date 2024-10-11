مروحيات الاحتلال تنقل جنودًا إسرائيليين سقطوا في حيفا

نقلت مروحيات جيش الاحتلال جنودًا قتلى وجرحى جراء معارك وقعت مع حزب الله، عند الحدود اللبنانية وحطات في مستشفى رمبام في حيفا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة حيفا ومحيطها، وفي بيريا محيط صفد، بعد هجومًا جويًا شنته طائرات مسيرة.

وأضاف الإعلام العبري، أن المروحيات أجلت مصابين إلى مستشفى "رمبام" في حيفا تزامنًا مع دوي صافرات الإنذار.

وفي وقت سابق، أعلنت منصة إعلامية إسرائيلية، عن مقتل عريف أول في "الجيش" الإسرائيلي في قطاع غزة .