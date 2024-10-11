برعاية الرئيس.. الداخلية توجه قوافل مبادرة بداية لخدمة أهالينا في المحافظات

تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"والتى تهدف إلى بناء المواطن المصرى من خلال التنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المبادرة وفى مقدمتها جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

وإنطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على المساهمة فى تحسين جودة حياة المواطنين فقد شاركت وزارة الداخلية فى مبادرة بداية جديدة من خلال إطلاق العديد من القوافل (المرور – الأحوال المدنية) مزودة بسيارات الخدمات الإلكترونية المُجهزة المتنقلة لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين حيث تجوب تلك الوحدات مختلف محافظات الجمهورية.

حيث تم تقديم كافة الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر ودون التقيد بمحل إقامة المواطن وهو ما لاقى إستحسان وقبول لدى المواطنين وتقدموا بالشكر والتقدير للرئيس الجمهورية ووزارة الداخلية على جودة الخدمات المقدمة والتى تم تقديمها بصورة لائقة ساهمت بصورة حقيقية فى بناء الإنساء المصرى.

مساهمة وزارة الداخلية فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى تأتى من منطلق حرصوزارة الداخلية على تيسير وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين وتلقيهم للخدمات بصورة مميزة.

