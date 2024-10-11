الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك في معرض ايطاليا الدولي للسياحة والسفر TTG Rimini

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أعلنت مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية الرائدة في مجال الضيافة في مصر والمغرب و المملوكة لرجل الأعمال كامل ابو على عن مشاركتها في معرض ايطاليا الدولى  للسياحة والسفر TTG Rimini و الذي يقام حاليا في الفترة من ٩ ل ١١ أكتوبر الجاري في مدينة ريمينى الايطالية .

وأكد رجل الاعمال كامل ابو على مساندته القوية للسياحة المصرية طوال عام ٢٠٢٤ من خلال المشاركة فى المعارض الدولية بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة المصرية مؤكدا على اهمية السوق الايطالى على مقصدنا السياحية المصرية بالأخص شرم الشيخ ومرسى علم ..

وفى نفس الاطار أشار محمد عيد سليمان - مدير التسويق الاقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بأن مشاركة المجموعة هذا العام فى بورصة السياحة الايطالية أتت بثمارها من الحفاظ على العلاقات التجارية المميزة مع الشركاء الايطاليين تزامنا مع توسعات المجموعة داخل شرم الشيخ ومرسى علم وأيضا مدينة العلمين الجديدة .

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الجريدة الورقية