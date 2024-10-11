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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مستوطنون يهاجمون سكان دوما جنوب نابلس

مستوطنين 
مستوطنين 

هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، سكان قرية دوما خلال قطفهم ثمار الزيتون جنوب نابلس، وقال رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، لـ"وفا" إن عشرات المستعمرين هاجموا المواطنين خلال قطفهم ثمار الزيتون في الجهة الغربية من القرية، واعتدوا عليهم بالضرب.

 

وأضاف أن القرية تتعرض لهجمات متكررة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن هذه الهجمات تصاعدت في الفترة الأخيرة.

 

وفي سياق متصل، منع مستعمر، عدد من المواطنين من الذهاب إلى أراضيهم في منطقة "الحيطان" في قرية يتما جنوب نابلس، بعد أن وضع مركبته في عرض الطريق.

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