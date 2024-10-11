طقس الفيوم.. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى 34 درجة

تشهد محافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، طقس حار نهارا معتدل ليلا، مع استمرار نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة.

ويسود المحافظة طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وحتى ساعات الصباح الباكر بعد الانخفاض الطفيف في نسبة الرطوبة.

طقس الفيوم معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره والصغرى 20 درجة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظة الفيوم تبلغ 34 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 20 درجة.

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد اليوم الجمعة إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 28 كيلو متر في الساعة، مع الشبورة الخفيفة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، بينما تتراوح نسبة الرطوبة بين 20%، 45% وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية، وعلى كورنيش بحر يوسف بمدينة الفيوم.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة تشهد إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة ليلا ومائلة للحرارة في آخر الليل وحتى ساعات الصباح الباكر مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة وبقاء الطقس حار نهارا معتدل ليلا مع إنخفاض طفيف في نسبة الرطوبة، واستمرار نشاط الرياح الخفيفة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من الليل وفي الصباح الباكر، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس حار نهارا معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى ظهور الشبورة الخفيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية بالمحافظة.