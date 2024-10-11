"مصر الرقمية" بوابة جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع التعدين

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية دور بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج كمحرك ومفتاح رئيسي لجذب الاستثمارات إلى قطاع البترول لإطلاق واستغلال موارد مصر البترولية لسد احتياجات البلاد، ودعم الاقتصاد، لافتا إلى استمرار تطوير ودعم دور البوابة وتعزيز جدارتها وكفاءتها في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص وسرعة اتخاذ قرار الاستثمار في مصر وفق بيانات ومؤشرات واضحة ومدروسة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع قيادات القطاع، لبحث مستجدات التسويق للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز والذي تقوم به بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، وأشار الوزير في هذا الصدد إلى جهود قطاع البترول لاستغلال التطور الهائل في التكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير كفاءة البوابة سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما وجه الوزير فريق عمل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ببذل المزيد من المجهودات لتعظيم دورهم الهام لتحفيز استثمارات الشركات من خلال الكفاءة في معالجة البيانات الخاصة بالفرص وتعظيم القيمة المستمدة من البيانات، والإسراع بالاجراءات، كما أشار إلى أهمية العمل علي تضافر الجهود للتوسع في دور البوابة ليشمل المجال البيئي والمساهمة في الترويج للاستثمار في مشروعات التقاط وتخزين الكربون CCS من أجل خفض الانبعاثات الكربونية.

بدوره، استعرض الدكتور محمد رضوان مدير البوابة مستجدات الأعمال والأنشطة، مشيرا إلى تحويل كم هائل من البيانات الجيولوجية لمناطق البحث والاستكشاف إلى بيانات رقمية، وطرح 8 مزايدات عالمية جديدة للاستثمار في البحث والاستكشاف عبر البوابة، وإسناد 25 منطقة جديدة في هذا المجال باستثمارات حدها الأدنى أكثر من مليار دولار قابلة للزيادة مع تحقيق اكتشافات تجارية، و6 مشروعات مسح سيزمي لنحو 100 ألف كم2.

جهود مصر الرقمية

كما استعرض رضوان جهود تنفيذ الرؤية الجديدة للاستثمار التي كلف المهندس كريم بدوي بتنفيذها خلال الشهور الثلاث الماضية حيث تم طرح 61 فرصة استثمارية متنوعة للبحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز سواء بنظام المزايدة العالمية أو بنظام مستحدث لطرح الفرص الاستثمارية عبر البوابة في المناطق المفتوحة والمتاحة لتلقي العروض من المستثمرين والشركات خلال مدة زمنية معينة، كما تم تنفيذ مبادرة هامة للتواصل مع الاستثمار الوطني وتحفيزه من خلال ورشة عمل للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والتعرف على رؤيتهم للاستثمار في قطاع البترول سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار الى التعاون مع شركة شلمبرجير العالمية الشريك التكنولوجي والتي تعتزم بضخ استثمارات جديدة لتطوير البوابة تكنولوجياً.

ومن جانبه أكد اندريا لوفاتيني مدير بيانات الاستكشاف والحلول الجيولوجية بشركة شلمبرجير التزام شركته بالتعاون مع القطاع المصري والاستثمار في تطوير البوابة حيث يجمعنا هدف رئيسي وهو العمل علي إطلاق الإمكانات في مصر عبر استغلال البيانات والتكنولوجيا الحديثة، وأن البيانات المتميزة والفرص والإمكانات الواعدة لصناعة البترول والغاز في مصر تسهم في جذب المزيد من المستثمرين.