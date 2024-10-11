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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

درهم إماراتي تعبيرية
درهم إماراتي تعبيرية

 سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، إذ بلغ سعر الدرهم الإماراتي رسميًا، 13.20 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم 11 أكتوبر 2024

 وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمات متكاملة و شاملة  لقُرائها، ننشر لكم سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم 11 أكتوبر 2024، وفقًا لآخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، 13.20 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع

 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة، 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

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