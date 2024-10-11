إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل في منتصف العقد الرابع من العمر، تعدى عليه مزارع بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة، وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :-طرف أول "محمد ع ا ع" 34 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالساق اليمني وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .





وطرف ثان "جبريل . م . ا . م" 64 سنة مزارع الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته لخلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





ضبط عامل حاول سرقة سيارة فى صحراوي سوهاج

وفي سياق آخر تمكن بعض الأهالي من ضبط عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بمحافظة قنا، أثناء محاولته محاولته سرقة سيارة ربع نقل محملة، حال توقفها أمام كافتريا بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وجرى تسليمه لوحدة مباحث المركز وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا من الأهالي بضبط شخص حال شروعه في سرقة سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين تمكن بعض الأهالي من ضبط "صلاح . ص . ع . ح" 29 سنة عامل يقيم بمحافظة قنا [ السابق إتهامه في قضية مخدرات ] حال شروعه في سرقة السيارة ربع نقل [ محملة قادمة من القاهرة إتجاه قنا ] حال توقفها أمام الكافتيريا المشار إليها وتوجه قائدها ومرافقه للأستراحه بها .





وبسؤال كل من : - قائد السيارة "مصطفى . م . ع . ع" 33 سنة سائق يقيم بمحافظة الفيوم ومرافقه "أحمد . ا . ع . ا" 35 سنة عامل فني يقيم بمحافظة المنوفية حال تركهما للسيارة أمام الكافتيريا وتوجههما للإستراحه حاول المتهم المضبوط سرقة السيارة إلا أنهما إستغاثا بالأهالي وتم السيطرة عليه وضبطه وإتهما المذكور بالشروع في السرقة وبسؤال عبد الكريم ع م ا 25 سنة سائق يقيم بدائرة مركز سوهاج ٤رر بمضمون ما سبق .





وبمواجهة المتهم اقر بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.