متقن Ai.. تدشين أول منصة لخدمات الذكاء الاصطناعي والمؤسس: اللغة العامية المصرية ضمن 80 لغة بالمنصة

شهد محرك البحث العملاق جوجل العديد من التساؤلات بشأن منصة «متقن Ai»، والتي بدأت عملها قبل أيام قليلة، لتصبح أول منصة منفردة في الوطن العربي توظف خدمات الذكاء الاصطناعي.

كما استطاعت الدولة المصرية من خلال أبنائها مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، الذي شهدته الدول كافة خلال الفترة الماضية، حيث نجح أبناء مصر في إطلاق أول موقع متخصص في توظيف خدمات الذكاء الاصطناعي «متقن Ai».

كما نجح الفريق المصري في جمع كافة الخدمات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، واعتماد اللغة العامية المصرية ضمن أكثر من 80 لغة يعتمد عليها الموقع الجديد «متقن Ai».

واستطاعت محركات البحث قراءة الموقع الحديث الذي يوظف خدماته باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد أيام قليلة من إطلاق البث التجريبي له.

من جانبه؛ قال المهندس محمد عبده إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة ومؤسس منصة متقن Ai إن ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من تطورات تكنولوجية متلاحقة دعت إلى الحاجة الماسة لوجود ما يواجه ذلك؛ مؤكدا على أن منصة متقن Ai هي أول منصة تعتمد اللغة العربية العامية ضمن أكثر من 80 لغة من لغات العالم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة ومؤسس متقن Ai على أن الثورة الصناعية خلقت جيلا جديدا من المستخدمين الجدد، وبغير وجود منصة تكنولوجية تواجه الكم الهائل من التطور المتلاحق سيصبح الشخص فريسة لتلك التطورات.

ويعد «متقن Ai» أول نموذج مصري تم تصميمه بأيدي خبراء مصريين، ويتضمن بداخله خدمات عدّة، وجميعها توظيف ما يقدمه الذكاء الاصطناعي سواء بصورة أو طريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما يقدم «متقن Ai» خدمة التدقيق اللغوي للموضوعات ورسائل الماجستير والدكتوراة، والتي يمكن الدارس خلال أقل من 5 دقائق مراجعة رسالته دون عناء أو تأخير.

وتتضمن خدمات «متقن Ai» أيضا توفير كل ما يحتاج إليه صناع المحتوى سواء الصحفي والإعلامي، أو صناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجدير بالذكر أن «متقن Ai» يفتح أبوابه للجميع، فضلا عن الرد المباشر لما يحتاج إليه المستخدم، والرد الفوري بطرق الذكاء الاصطناعي فور سؤاله عن أي مشكلة قد تحدث نحتاج الإجابة عليها.

لأول مرة.. مصر توظف خدمات الذكاء الاصطناعي ضمن خطة متكاملة

أطلق مجموعة من المتخصصين بمجال البرمجة والذكاء الاصطناعي أول موقع متخصص في توظيف خدمات الذكاء الاصطناعي في المجالات كافة «متقن Ai».

ويعد «متقن Ai » أول نموذج مصري يستطيع توظيف خدمات الذكاء الاصطناعي وتصديرها للخارج، في أول تجربة فريدة في الوطن العربي.

مجالات متقن Ai

ويقدم «متقن Ai» خدماته في المجالات كافة؛ لاسيما مجالات البحث العلمي والاستشارات الفنية الدقيقة، التي تستدعي حلولا مبتكرة وغير تقليدية.

واتخذ «متقن Ai» شات جي بي تي نموذا استشاريا بدائيا، والعمل على إحداث طفرة غير مسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه.

متقن Ai والذكاء الاصطناعي

وعقب الإعلان عن إطلاق أول نموذج مصري يعتمد في تقديم خدماته على الذكاء الاصطناعي «متقن Ai»، استطاعت مصر توظيف التكنولوجيا الحديثة، بعدما كانت إلى ما قبل انطلاقه مستوردا للتكنولوجيا فقط.

للمرة الأولى.. «العامية المصرية» ضمن قائمة اللغات العالمية بالذكاء الاصطناعي

وظّف «متقن Ai» أحد المواقع الرائدة بتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، والذي يمكن من خلاله إنجاز ما تريده في أقل وقت.

ويعد «متقن Ai» أول منصة مصرية رقمية تجمع خدمات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، ويأتي على رأس الخدمات التي يقدمها المحادثات مع الذكاء الاصطناعي.

خدمات متقن Ai

كما يقدم «متقن Ai» ما يزيد عن 80 خدمة، والتي يستفيد منها الدارسين والباحثين، فضلا عن مراجعة النص لغويا وإملائيا.

ويدعم «متقن Ai» أكثر من 80 لغة عربية وأجنبية، وللمرة الأولى تظهر اللغة العامية المصرية ضمن لغات خدمات الذكاء الاصطناعي.

ويوفر «متقن Ai» خدمات كتابة المحتوى وإعادة الصياغة، كما يمكن الاستعانة به كأحد أدوات جمع والحصول على المعلومات.