نتائج شباب الأهلي قبل ملاقاة الزمالك بكأس مصر اليوم

يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 ، ضيفًا على الزمالك في ملعبه بميت عقبة، اليوم الخميس، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس مصر للشباب.



يدخل أهلي 2005 مباراة اليوم أمام الزمالك وهو يسعى لتحقيق فوز جديد في البطولة، لكي يعزز صدارته ترتيب المجموعة، التي انفرد بها بعد فوزه في الجولة الأولى على القناة 3 - 2، وفوز سموحة على الزمالك بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة.

ويمتلك فريق أهلي 2005 في رصيده 3 نقاط يحتل بهم المركز الأول، مقابل نقطتين لسموحة ونقطة واحدة للزمالك ويأتي القناة في المركز الأخير بدون نقاط، علمًا أن صاحب المركز الأول في الخمس مجموعات يتأهل مباشرة لدور الـ ٨، إضافة إلى 3 فرق أصحاب أفضل مركز ثانٍ.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمود سمير مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.