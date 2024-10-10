الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

حملة تفتيشية مكبرة على المحلات العامة بالغردقة (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 أكد اللواء محمد سليم  رئيس حى شمال  الغردقة، على تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية، للتأكيد على الالتزام باشتراطات  التراخيص الصادرة من الحى والإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنافذ.

فى إطار تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لتراخيص المحلات ومنافذ البيع.

و فى ذات  السياق قام قسم تراخيص المحلات والاشغالات بالحى ، اليوم الخميس، بالمرور على منطقه شمال الاحياء، للكشف على صحة التراخيص والاشغالات التى اصدرها الحى للمحلات بمزاولة الأنشطة، حيث أسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد ٤ محلات بدون رخصة وسحب ٣ رخص منتهية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء رئيس مدينة الغردقة بردع المخالفين والضرب بيد من حديد لكل من يخالف القوانين المنظمة للعمل، و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بالأسواق.

وبالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد كافة المخالفات والتعديات  على أراضي أملاك الدولة والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


نفذ حي شمال  الغردقة ازالة  مخالفة بناء بدون ترخيص للمره الثالثه عبارة عن زياده نسبه فى  المبانى بمنطقه الامير طلال .


 لذا  يهيب الحى بالمواطنين بان الحى سوف يقوم بعمل حملات دورية مفاجئة لازالة اى مخالفات بناء  وتجاوزات للبناء وعلى حضراتكم التعاون مع الحى لتلافي اى مخالفات فى نطاق الحي، مؤكدًا باتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

الحملة

 

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