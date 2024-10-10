بدء الموجة الـ ٢٤ إعتباراً من السبت المقبل بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على رفع الإستعداد لتنفيذ الموجة الـ ٢٤ من حملات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، والأراضي الزراعية ، وتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل بكل حسم وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته محافظ البحيرة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء/ حسن موافي السكرتير العام لمحافظة البحيرة و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية وممثلي مديريات الري والزراعة والأوقاف والآثار والتعمير والجهات المعنية.

وأشارت محافظ البحيرة، إلي أن المحافظة قد ٱحتلت المرتبة الأولى في عدد الحالات التي تم إزالتها من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الموجة الـ ٢٣ بالإضافة إلى إلتزامها بالجدول الزمني في تنفيذ حملات الإزالات

وأكدت على ضرورة إستمرار الجهود خلال الموجة ٢٤ لإسترداد كافة أراضي أملاك الدولة والحفاظ على حق الدولة والشعب كاملاً وذلك بالتزامن مع جهوها لتقنين وضع اليد لكل من سبق له وتقدم واستوفى كافة الشروط خلال الفترة الماضية.

ووجهت محافظ البحيرة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من الجدير بالذكر أن الموجة الـ ٢٤ ستنطلق إعتباراً من السبت المقبل الموافق ١٢ أكتوبر الجاري وحتى ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤، وسيتم تنفيذها على ٣ مراحل.