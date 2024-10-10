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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

طب أسنان جنوب الوادي تتحقق المركز الرابع باختبارات المجلس الصحي

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي حصول كلية طب الفم والاسنان بالجامعة على المركز الرابع في اختبارات المجلس الصحي المصري ضمن كليات طب الفم و الأسنان الأربع والثلاثين المشاركة في امتحان مزاولة المهنة دور اول لسنة 2024 .

وأضاف رئيس الجامعة ان الجامعة حريصة على متابعة مخرجات العملية التعليمية وتأهيل الطلاب على نحو متميز لسوق العمل في اطار من الكفاءة والفاعلية.

 واكد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري يعد شرطا لمنح الترخيص لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات.

 وبيّن الدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم و الأسنان، أن المجلس الصحي المصري يقوم بعقد اختبارات مع الجهات المختصة المؤهلة لمزاولة المهن الصحية.

 ووجه تميرك الشكر لرئيس الجامعة ولنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توجيه الدعم لمختلف القطاعات بالجامعة والحرص على تطوير العملية التعليمية وتنمية مهارات الدارسين وفقا لأحدث الممارسات.

 

إنهاء التحويلات بين الكليات: 

وفي سياق أخر، أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،  إنه تم الانتهاء من طلبات التحويلات ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025، لعدد ألف 129 طالب وطالبة.

وأعلنت الجامعة فى وقت سابق، بدء التحويلات من يوم 11 اغسطس 2024 عبر التطبيق الالكتروني الذي اتاحته الجامعة للطلاب الراغبين في إجراء التحويل.

وأضاف رئيس الجامعة، إنه  تم إطلاق التطبيق بالتعاون بين الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب ومركز المعلومات بالجامعة في اإطار خدمات التحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات الالكترونية في انجاز المهام المختلفة وتوفير الوقت والجهد.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لفريق عمل التطبيق الدكتورة شادية مصطفى بكري مدير عام شئون التعليم والطلاب و محمود محمد رشاد أخصائي تعليم والمهندس جمال ملاك بمركز المعلومات حيث تم تقدم للتحويلات عن طريق التطبيق عدد 1129 طالب وطالبة.

 

وحضر رئيس الجامعة، أمس الأربعاء، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية والذي نظمته كلية التربية الرياضية بالجامعة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

 

 بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتور أشرف موسى عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من طلاب الكلية.

 

 في بداية الاحتفال قام رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة بتحية العلم وتفقد المعرض الفني والذي يضم العديد من اللوحات الفنية المتنوعة من إعداد طلاب كلية التربية الرياضية ورحب الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بالطلاب الجدد والقدامى متمنياً لهم عاما دراسيا موفقاً .

 

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