فيرتز يصدم عملاقي اسبانيا ويفضل الاستمرار مع بايرليفركوزن

أكدت صحيفة كيكرالالمانية ان فلوريان فيرتز نجم فريق بايرليفركوزن الالماني والذي يعد احد ابرز المواهب الكروية الشابة في القارة الاوربية حاليا ينوى الاستمرار في ناديه بايرليفركوزن خلال الفترة القادمة على الرغم من التقارير التي كانت تؤكد انه سيغادر ملعب الباي ارينا في نهاية الموسم الحالي .

وكان فلوريان فيرتز - 20 عاما - قد برز الموسم الماضي مع بايرليفركوزن وكان احد اهم الاضلاع في فوز الفريق بالدوري الالماني للمرة الاولى في تاريخه وبالتالي كان محط اهتمام العديد من كبرى الاندية الاوربية في مقدمتها ريال مدريد الاسباني و برشلونة الاسباني الى جانب ارسنال ومانشيستر سيتي الانجليزي وبالفعل دارت العديد من التكهنات حول امكانية انتقال فلوريان فيرتز الى احد الاندية مقابل 120 مليون يورو وهو الرقم الذي حدده نادي بايرليفركوزن للتنازل عن نجمه الشاب .

صحيفة كيكر الالمانية اكدت ان برشلونة خرج من الصراع على ضم فلوريان فيرتز بسبب الرقم المالي المطلوب الا ان ريال مدريد ربما يرغب في ضم الاعب لكن برقم اقل الا ان المفاجاة جاءت برفض الاعب مغادرة الدوري الالماني خلال فترة المقبلة مفضلا الاستمرار في ناديه في التوقيت الحالي وهو ما وضع امال ريال مدريد وبرشلونة في ضمه في مهب الريح خاصة مع تربص بايرن ميونخ كالعادة بالمواهب الموجودة في الدوري الالماني ومحاولة ضمه مع نهاية عقده مع بايرليفركوزن عام 2027 .