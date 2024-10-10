مواقف السيارات العشوائية.. قنبلة موقوتة بالإسكندرية

تشهد مواقف الميكروباصات بمحافظة الاسكندرية زحام شديد حيث تحولت لقنبلة موقوتة، يعيش الاهالى معاناة كبيرة لكى تستطيع ان تحصل على مقعد بسيارات الاجرة، وهو احد ابرز التحديات التى يواجهها المواطنين كل صباح، حيث تشهد مواقف السيارات فى الساعات الاولى من صباح كل يوم زحاما من الطلاب والموظفين بسبب وقف قطار ابى قير، وزيادة اعداد المواطنين اكثر من السيارات مما يؤثر عليهم بشكل سلبى وتاخرهم عن عملهم ودراستهم بالاضافة الى صعوبة العودة عقب انتهاء المواعيد الرسمية للعمل، وهى مشكلة لم تحل منذ سنوات طويلة .

رصدت " الوفد " رحلة عذاب المواطن مع مواقف السيارات

" موقف ابيس بلا رقابة "

قال احمد سامح طالب للاسف نحن نعيش كل يوم رحلة عذاب مع الميكروباصات بسبب الزحام الشديد بالموقف العشوائى بمنطقة ابيس، مضيفا ان الموقف لا يوجد عليه اى رقابة ونجد انه منقسم الى حارتان الاولى وهى توجد به الميكروباصات بلا ارقام، وذلك لانها للاسف غير مرخصة والسائق تجده شاب صغير 18 سنة ويقوم بتحميل المواطنين الذى يقيمون فى ابيس نظرا لان المنطقة فى الداخل تعانى من قلة اتوبيسات هيئة النقل العام ، لم يجد المواطنين امامهم غير هذه السيارات رغم ان السائق يسير بسرعة جنونية، ويهدد وحياة المواطنين للخطر .

اشار الى ان الحارة الثانية وهى موقف قرى البحيرة ويوجد عليها زحام كبير من المواطنين ، مضيفا، انه يوجد ارض اسفل الكوبرى ابيس " فضاء " ممكن ان يتم عملها موقف ويوضع عليه رقابة وذلك لحماية المواطنين، وخاصة انه يوجد احد المدارس الاجنبية تتسبب سيارتها فى عرقلة حركة المرور

" موقف الساعة خارج عن السيطرة "

وقالت نجلاء مجدى موظفة يعانى موقف الساعة بمنطقة فيكتوريا من زحام شديد خاصة ان هذا الموقف يعتبر شريان يربط جميع انحاء الاسكندرية شرقا وغربا وكل يوم يقف عليه المئات من المواطنين لاستقلال الميكروباص للتوجه الى عملهم ومدارسهم ، خاصة بعد توقف قطار ابى قير، الامر الذي ساعد علي الزحام الشديد وعرقلة حركة المرور بالمنطقة نظرا لزيادة اعداد المواطنين وقلة اعداد السيارات .

كما ان المواطنون يعانون من مشكلة قيام السائقين بتقطيع المسافات وزيادة الاجرة ، مما يتسبب فى مشاجرات بين المواطنين وايضا حوادث كثيرة حيث سقط احد المواطنين اثناء الصراع مع اخر لاستقلال الميكروباص .

" معاناة يومية "

وقال عبدالله سيد موظف إن أزمة الزحام في موقف محطة مصر مشكلة يعاني منها المواطنون يوميا بشكل متكرر في الذهاب والعودة من المحطة الى العجمى بسبب قلة سيارات الأجرة ولا أجد كغيري من المئات من الطلاب والموظفين سيارات أجرة تكفي لنقل الركاب ، وهو ما يدفع بعض السائقين إلى استغلال الراكب إما برفع الأجرة عن التعريفة المقررة أو يجبر السائق الركاب على تقطيع المسافات ولان المواطنين يحتاجون الى وسيلة نقل سريعة لكى يذهبون الى وظائفهم يضطرون الي الموافقة على تقطيع المسافة ، وللاسف تقدمنا بشكاوى كثيرة للمحافظة ولكن دون جدوى ، ونحن نعيش هذه المهزلة مرتان فى اليوم صباحا ومساءا اثناء الذهاب للعمل وعند العودة من العمل وكانه دواء مر ، المواطن مجبر عليه للوصول .

وقالت ايمان محمود موظفة موقف المنشية يعانى من زحام شديد وتكدس كبير من المواطنين نظرا لان الموقف مكتظ بالعديد من سيارات الميكروباص التى تحمل الى ابو قير والمندرة وسموحة والموقف وسموحه ، ويزداد تكدس المواطنين بعد الساعة 2 ظهرا عقب خروج المواطنين من العمل والطلاب من المدارس بسبب زحام المواطنين وقلة اعداد الميكروباصات يتسبب فى زحام شديد كما ان تكدس المواطنين يتسبب فى عرقلة حركة المرور .