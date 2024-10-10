أوبر تقدم رحلات مكوكية بقيمة 18 دولارًا بين مانهاتن ومطار لاجوارديا

ابتكرت أوبر طريقة منخفضة التكلفة نسبيًا للوصول إلى ومن مطار مدينة نيويورك: حافلة مكوكية.

بدءًا من اليوم، تقدم الشركة رحلات بين مطار لاجوارديا ومراكز النقل في مانهاتن مقابل 18 دولارًا لكل رحلة.

في الشهر الأول من الخدمة، تقدم أوبر رحلات بنصف السعر مقابل 9 دولارات، وفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال.

سيكون هذا أرخص بكثير من سيارة أجرة للمسافر المنفرد. كما أنها أكثر تكلفة، ولكنها ربما تكون أقل متاعب، من ركوب وسائل النقل العام - فهناك حافلة مكوكية مجانية بين المطار والمترو.

سيأخذ أحد المسارات الركاب بين محطة بنسلفانيا والمطار، وسيعمل الآخر بين بورت أوثوريتي ومحطة جراند سنترال ولاجوارديا. إذا كنت متجهًا إلى مانهاتن، فستظل بحاجة إلى شق طريقك إلى منزلك أو فندقك أو Airbnb بعد وصولك إلى نقطة النزول.

يمكن للشاحنات نقل 14 راكبًا في المرة الواحدة. ستعمل الخدمة بين الساعة 5 صباحًا و10:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة كل يوم مع رحلات تغادر كل نصف ساعة أو نحو ذلك. يمكنك حجز مكان في حافلة مكوكية قبل سبعة أيام وإحضار عنصر شخصي وحقيبة تزن 50 رطلاً على متنها. قبل ركوب الحافلة، ستحتاج إلى إظهار رمز الاستجابة السريعة ورقم التعريف الشخصي للسائق الذي ترسله لك أوبر. يقوم شريك أسطول حافلات أوبر المسمى EPS بتشغيل الرحلات، لكن الحافلات تحمل علامة أوبر التجارية.

تتوفر حافلات أوبر في مواقع مختلفة منذ عام 2019، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة مثل هذه الرحلات من وإلى المطار. في وقت سابق من هذا العام، بدأت أوبر في تشغيل حافلات مكوكية من وإلى الحفلات الموسيقية والألعاب الرياضية. وتخطط لتقديم حافلات مكوكية إلى المزيد من المطارات في الأشهر والسنوات القادمة.

أعلنت الشركة عن الخدمة كجزء من حدث Go-Get Zero، حيث سلطت الضوء على بعض جهود الاستدامة الجديدة. ومن بين هذه الخيارات خيار جديد للسيارات الكهربائية فقط والذي سيبدأ طرحه في 40 مدينة يتوفر فيها لدى أوبر عدد كاف من سائقي السيارات الكهربائية.