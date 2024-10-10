الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الداخلية الكويتية تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة.. "هرب من حكم حبس بتهمة المخدرات"

الأمن الكويتي
الأمن الكويتي

اعتقلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الكويتية، متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة "المخدرات".

وأكدت الداخلية الكويتية في بيان أن المتهم ضبط بعد عمليات البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، واحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

 

وقالت إن "ذلك جاء استمرارا لجهودها في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع".

وأكدت الوزارة أن "هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة. لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".

 

 

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