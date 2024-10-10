محافظ الدقهلية يتجول منفردا بشوارع المنصورة.. لهذا السبب

تجول اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، أمس الأربعاء منفردا بشوارع مدينة المنصورة والتقي مع عدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وسرعة حلها ، حيث تجول بشوارع فخر الدين خالد وعبدالسلام عارف مرورا بمشعل وشارع بورسعيد والسكة الجديدة .

قطاع المحليات

وكان محافظ الدقهلية قد استقبل اللواء علاء خضر رئيس قطاع المحليات بالشركة الوطنية للمقاولات العامة للتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والوفد المرافق له، وعقد محافظ الدقهلية اجتماعا حضره الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ والاستاذه فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية والمحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف وايمان حسين مدير عام التخطيط والمهندسة فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة..

وتناول اللواء مرزوق، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للاجراءات المتخذه بشأن تنفيذ وانشاء موقف حضاري جديد بمدينة المنصورة.

وقد استعرض اللواء "مرزوق"خلال الاجتماع المنظور المعماري والتصميمي للمشروع واكد علي ضرورة تذليل كافة العقبات الادارية والمالية للتعاقد وبدء التنفيذ للمشروع في الاطار القانوني مشيرا إلى ضرورة الالتزام ببرنامج زمني محدد لانهاء التنفيذ حيث اوضح اللواء" مرزوق"ان مدة تنفيذ المشروع 5 شهور من بدء تسلم الموقع من قبل الشركة عقب انتهاء الجسات الاسترشادية للتربة وقال اللواء"مرزوق" ان لدينا ثقه بلا حدود في الشركة الوطنية وأدائها لما تحققه من انجاز في كافة المشروعات التي تتولاها..

الجدير بالذكر ان الموقف المقرر تنفيذه علي مساحة 8 آلاف متر مربع تقريباً بمنطقة جديلة وسيتم نقل كافة المواقف الداخلية بمدينة المنصوره والتي تضم عددا كبير من الخطوط الداخلية والخارجية مع مراعاة مدى تحمل الشوارع والطرق المحيطة للضغط المرورى والقوه الاستيعابية للموقف مع فتح محاور وطرق جديده لاستيعاب أية اختناقات مروريه محتمله ويضم الموقف الجديد عدد 29 خطا داخليا وخارجيا وسيتم تصميمه لاستيعاب كافة سيارات الخطوط من أجل تخفيف العبء عن المواطنين من خلال التنقل بين القري و المدن والمحافظات والعكس دون مشقه او تكلفة مالية إضافية علي المواطنين وسيضم الموقف الجديد مناطق خدمات ودورات مياه ومسجد لخدمة السائقين والمواطنين.

المحافظ يستمع لبعض مشاكل المواطنين