الإسماعيلية تستعد للاحتفال بالعيد القومي بطريقة فريدة

تستعد محافظة الإسماعيلية، بإفتتاح سلسلة عدد من المشروعات القومية، وذلك ضمن برنامج احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق ١٦ اكتوبر المقبل، والاعلان عن تطوير العديد من الطرق والميادين وتوسعات وكباري للمشاة وإنشاء عدد من المدارس والمعاهد الدينية.

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية، أنه جاري افتتاح عدة مشروعات في مجال الصحة والطب البيطري والزراعة، هذا إلى جانب افتتاح مجمع خدمات للتضامن الاجتماعي بمنطقة الحرفي وحضانة نموذجية وسوق حضاري للوكايل بالقنطرة غرب.

كما أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة سيشمل عدة فعاليات منها، عرض طابور عسكري بمدرسة السادات العسكرية وتكريم للشهداء ومعرض كتاب وحرف بيئية وعرض فني لفرقة ذوي الهمم ومؤتمر للأدباء عن أدب الحرب وأوبريت لجيش الشمس.

كما سيتم تنظيم معرض لصور أثرية توثق تاريخ المحافظة ومئوية النادي الإسماعيلي.

ويعتبر 16 أكتوبر رمزًا لتلاحم فئات الشعب المصري من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين للثورة ضد الاحتلال الإنجليزي، ففى 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات فى الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزى وبعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين في الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافى "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبى، والنافي كان موقعه بميدان عرابى أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، وكانت قبل عام 2016 تحتفل بالعيد القومي في 25 يناير، وتم تغيير موعد الاحتفال حتى لا يتعارض مع احتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الذى يتم الاحتفال به في اليوم نفسه، وكانت الإسماعيلية تحتفل بالعيد القومي لها في 16أكتوبر منذ عودة المهاجرين إلى الإسماعيلية، ثم قرر المجلس المحلى للمحافظة في بداية التسعينيات إلى تغير موعد الاحتفال إلى 25 يناير.

