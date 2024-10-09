رئيس جهاز حماية المستهلك يشن حملة مفاجئة للرقابة على الاسواق

شن إبراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك ، مساء اليوم، يُرافقه الإدارات المعنية بالرقابة علي الأسواق وضبط أسعار السع ،وعدد 45 من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، حملة رقابية مكبرة ، علي الأسواق بمنطقة شبرا بنطاق محافظة القاهرة ، للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرار رقم 171 الصادر من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي تضمنا تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الإمتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري .

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ) ، والقرار الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، وكذا متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين

بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز، عدداً من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمنطقة شبرا ،لمتابعة السلع الغذائية وخاصة الإستراتيجية منها والتـأكد من الإعلان عن الأسعار والبيع وفقاً للأسعار المُعلنة. ، وكذا التأكد من الإلتزام التجار والبائعين بالإعلان عن الأسعار ووفرة السلع وإتاحتها والتأكد من عدم حجب السلع الأساسية عن التداول وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية

كما تفقد رئيس جهاز حماية المستهلك عددا من أفران العيش السياحية والأفرنجية لمتابعة مدي الإلتزام بالأسعار والأوزان المُعلنة والبيع وفقاً لما هو مُعلن عنه.

و في ذات السياق، حرص رئيس الجهاز خلال جولته،مساء اليوم، علي لقاء المواطنين وسؤالهم عن جودة السلع والمنتجات ، و مدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد القرارت الأخيرة المنظمة لتداول السلع بالأسواق وإتاحتها للمواطنين والقرار رقم 3071 بشأن تداول السبع سلع الإتسراتيجية ،وأوضح المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة لكافة السلع الغذائية عما كان من قبل، وأن هناك سلع بالفعل قد تأثرت بالإنخفاضات ولا زال بعض السلع انخفاضاتها بطيئة ، مُطالبين رئيس الجهاز بضرورة إستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع ، مؤكدا – في السياق ذاته - على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة الأسواق التجارية، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو أي سلوك غير منضبط .

- وأسفرت الحملة عن ، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين :

- عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية .

- البيع بأزيد من السعر المعلن .

- تداول سلع غذائية مجهولة المصدر.

وأشاد رئيس الجهاز خلال الجولة بإلتزام بعض السلاسل والمحال التجارية، من حيث الإعلان عن الأسعار والبيع وفقا للأسعار المُعلنة والإعلان عن تخفيضات للعديد من السلع الغذائية وخاصة الإستراتيجية منها .

وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن هذه الجولات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة الإستراتيجية منها .



وأشار رئيس جهاز حمايةالمستهلك إلي أن الجهاز سيواصل جهوده الرقابية لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان استمرارية توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة ومُعلنة في كافة المنافذ والأسواق، كما شدد علي مأموري الضبط القضائي بأفرع الجهاز المختلفة والمقر الرئيسي، على ضرورة التواجد الميداني لمديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق وأسعار السلع .

وأوضح السجيني، أن المواطن شريك أساسي في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار ، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة ، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق .



وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار ، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن الأسعار وخاصة السبع سلع الإستراتيجية وأن يكون البيع وفقا للأسعارالمُعلنة، وضرور إتاحة السلع للمواطنين مما يحقق الوفرة والإتاحة ومن ثم ضبط الأسعار ،وسيكون هناك متابعة دورية علي هذه الأسواق للتأكد من تحقيق الإنضباط في الأسواق .

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.



يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 والقرار الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، والذي تضمن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة، وهي: زيت الخليط، الفول، الأرز، والسكر، واللبن، والجبن الأبيض ، والمكرونة، ويهدف إلى الحفاظ على توافر هذه السلع بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

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