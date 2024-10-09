قرار جديد ضد المتهمين بقطع يد لاعب نادي السكة الحديد

جدد قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بالاعتداء على اللاعب علي محمد لاعب كرة قدم ناشئ بنادي السكة الحديد في منطقة كرداسة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حبس المتهمين بقطع يد لاعب نادي السكة الحديد في كرداسة

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من القبض على المتهمين بالاعتداء على علي محمد لاعب كرة قدم ناشئ بنادي السكة الحديد بمنطقة كرداسة.

وقال المحامي أحمد بركة دفاع لاعب نادي السكة الحديد، إن وحدة مباحث قسم شرطة كرداسة ألقت القبض على شخص وأولاده المتهمين بالتعدي على اللاعب وإصابته بجرح قطعي متهتك باليد اليسرى باستخدام سلاح أبيض.

وأثبت التقرير الطبي أن اللاعب بعد الواقعة تلقى الإسعافات الأولية ووقف النزيف في الطوارئ بالمستشفى، وجرى تحضير اللاعب للعمليات لاستكشاف الجرح.

كما خضع لاعب نادي السكة الحديد لجراحة الاستكشاف بالعمليات قطع بأوتار اليد اليسرى العميقة والسطحية وقطع بالعصب المغذي لليد وقطع ببعض الشرايين العميقة والجلدية مع وجود كسر بالأصبع الخامس.

وجرى عمل تثبيت للكسر عن طريق دعامة داخلية وإصلاح الأوتار والأعصاب والعضلات باليد ووقف النزيف وربط الأوعية الدموية.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من قسم شرطة كرداسة، يفيد ببلاغ عن تعرض لاعب كرة قدم بنادي السكة الحديد للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين.