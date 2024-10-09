المنتور تتوسع في تدريب موظفي القطاع المصرفي

توسعت شركة "المنتور" في أعمال التدريب التي تقدمها لموظفي القطاعات والشركات المختلفة، إذ امتدّت خدماتها إلى القطاع المصرفي من أجل تدريب موظفي البنوك على المهارات الإدارية والمحاسبية والحياتية المختلفة، لتشمل مجالات تعاون مع أكثر من 200 شركة ومؤسسة في مختلف القطاعات الحيوية ومنها المصارف، التطوير العقاري، التأمين، الصحة، والتجزئة.

وقالت المهندسة سالي متولي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة المنتور، إن الشراكات مع البنوك المصرفية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى المهارات لدى الموظفين في كافة المجالات، مؤكدة أن من أهم نتائج تطوير مهارات الكفاءات الداخلية للمؤسسات من خلال برامج تدريبية مخصصة تلبي احتياجات هذه القطاعات، يؤدي إلى تعزيز الإنتاجيّة وتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى المهارات الفنية والقيادية لدى الموظفين.

وقالت الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة المنتور، إن اهتمام الشركة بتدريب موظفي القطاعات المصرفية يأتي نظرا لأن أسرع القطاعات نموا هي الصناعة المصرفية، وأوضحت أن التعاون يشمل الأعمال التجارية لكبرى البنوك في مصر مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي وأيضا بنك QNB والبنك الوطني العراقي.

وكشفت سالي متولي: "لدينا أكثر من 40 ألف موظف مسجل في القطاع المصرفي الذين أتموا بشكل جماعي أكثر من 193 ألف ساعة تدريبية بمعدل إنجاز 85%"، موضحة أن الساعات التدريبية تتم من خلال مكتبة المنتور التي تحتوي على 1200 برنامج تدريبي ومن خلال أيضا البرامج التدريبية التي تطورها المنتور خصيصا لهذه الجهات للوصول لأقصى استفادة للعملاء طبقا لاحتياجاتهم.

تجدر الإشارة إلى دور "المنتور" في دعم المبادرات الوطنية والإقليمية، إذ تعد "المنتور" شركة رائدة في تقديم الحلول التعليمية الرقمية في المنطقة العربية، حيث شاركت في تنفيذ العديد من المشروعات لصالح مؤسسات حكومية رائدة، بهدف رفع مهارات الشباب في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الفنون الرقمية، وتطبيقات الويب، ومن بين هذه المؤسسات، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، حيث قدمت "المنتور" برامج تعليمية متخصصة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.