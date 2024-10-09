بيراميدز يكتسح أنطاليا التركي إستعداداً للسوبر المصري

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نادي ينيل أنطاليا التركي بنتيجة ١٨-٠ في اللقاء الودي المقام بمعسكر تركيا، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية.

وسجل أهداف بيراميدز في الشوط الأول، صديق إيجولا "٤ أهداف"، ومروان حمدي "٤ أهداف"، ومحمد رضا بوبو "هدفين"، وعبد الرحمن مجدي "هدف" ورمضان صبحي "هدف"، فيما أضاع كريم حافظ ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الأهداف، دودو الجباس "هدفين"، ويوسف أسامة نبيه "هدفين"، أحمد عاطف قطة "هدف"، يوسف أوباما "هدف".

تشكيل بيراميدز في الشوط الأول

وخاض بيراميدز الشوط الأول بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - صديق إيجولا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي

تشكيل بيراميدز في الشوط الثاني

فيما لعب بيراميدز الشوط الثاني بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - عاطف قطة - محمد فوفانا

خط الوسط: محمود دونجا - رمضان صبحي - يوسف أوباما - عماد ميهوب - يوسف أسامة

خط الهجوم: دودو الجباس