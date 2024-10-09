رئيس الوزراء: التحديات الإقليمية تحتم علينا ترشيد الاستهلاك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نسعى إلى ترشيد حجم الاستهلاك في الدولة ونتعامل بأقصى درجات وبسيناريوهات مختلفة لمواجهة التقلبات والأحداث الإقليمية الجارية.



وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر العاصمة الإدارية، إلى أن لدينا احتياطيات من السلع لشهور لمواجهة أي تحديات وجزء من خطتنا زيادة الاستثمار الخارجى وهذا يعطينا حافز لزيادة كثير من الإعفاءات.



وأشار إلى أن التضخم سيهبط إلى أقل من 25 بنهاية 2025، كما أشار إلى أن رأس الحكمة تفعيل لسياسة ملكية الدولة وتعظيم أصول الدولة.

وأكد أن الدولة لن تقوم بالتصرف بأي أصل فيما يخص الطروحات إذا لم يكن الوقت ولا الهدف ملائم.