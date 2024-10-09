رئيس جامعة المنوفية يستعرض الأنشطة والفعاليات بالمكتبات

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، إجتماع لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية الشهري، بمشاركة أعضاء اللجنة online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية.

ووجه الدكتور أحمد القاصد التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وهنأ أعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بالعام الدراسي الجديد، وصدور قرار رئيس الوزراء بإنشاء معهد الأورام موجها التهنئة للدكتورة سوزان الحسنين بتكليفها بالعمل وكيلا للمعهد للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم خلال الإجتماع إستعراض الأنشطة والفعاليات التي قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر سبتمبر، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات ومناقشة جدول أعمال الجلستين.

واشار القاصد، إلي إنه تم مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية، وما تم إنجازه من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التي تم شرائها أو إهدائها إلي بعض مكتبات الكليات ،كما وجه رئيس الجامعة بوضع تصور لشراء الكتب الجديدة للمكتبات للعام الدراسي الجديد في ضوء الميزانية المخصصة لكل كلية،بالإضافة إلى متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.