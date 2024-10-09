محافظ المنوفية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى منوف

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتفقد المراكز التكنولوجية بمدن سرس الليان، ومنوف؛ لمتابعة انتظام سير العمل بملف التصالح، وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة، وتذليل العقبات لسرعة إنجاز الأعمال بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

جاء ذلك بحضور الأستاذ سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، الأستاذ فريد دراز رئيس مدينة سرس الليان.

وتابع محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال لجان التصالح وآلية العمل واستفسر عن حجم نسب الإنجاز بالملف والخطوات والتسهيلات المقدمة لتخفيف العبء علي المواطنين في ظل التيسيرات التي قدمتها الدولة للراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم ، مشدداً علي ضرورة المعاينة علي الطبيعة لكافة ملفات التصالح وإرفاق الإحداثيات والمتابعة المستمرة على مدار الساعة .

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير للقائمين على ملف التصالح لجهودهم المبذولة وتحقيق نسب إنجاز مرضية وحثهم على ضرورة العمل ليلاً ونهاراً وأيام العطلات الرسمية لإنهاء الملفات المقدمة ، هذا وقد استمع المحافظ لعدد من شكاوى وطلبات المواطنين ووجه رئيس مدينة منوف بسرعة فحصها واتخاذ اللازم مراعاة لحقوقهم.



وتفقد محافظ المنوفية، مبنى الإسعاف الجديد بمدينة سرس الليان ، بحضور الدكتور محمد فوزى وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي، الدكتورة ولاء محمد مدير مرفق الاسعاف، حيث يقام علي مساحة 230م2 ويضم 2 سيارة إسعاف مجهزة علي أعلي مستوي من الكفاءة والجاهزية و 2 جراج وغرف تحكم لوحات كهربائية وحضانة ، وتفقد المحافظ سيارات الإسعاف واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل واطمئن علي مدى جاهزيتها الكاملة لتقديم الخدمات الإسعافية الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى.



وافتتح أبو ليمون، وحدة الأشعة المقطعية متعدد المقاطع بمستشفى منوف العام بتكلفة تزيد عن 20 مليون جنيه لخدمة المرضى بحضور الدكتور محمد طاحون مدير المسشتفى، حيث استمع المحافظ لشرح عن آلية وحدة الأشعة والذي يعد من أحدث الأجهزة الطبية بالدلتا ويتميز بفحص شريان القلب وتشخيص أورام الكبد وجودته التكنولوجية الحديثة في التقاط الصور بما يساهم فى سرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى ، فيما تفقد المحافظ عناية القسطرة ووحدة الأشعة العادية والصبغة وأجرى حواراً مع المرضى للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم وأوجه الرعاية الصحية .



واختتم محافظ المنوفية، جولته بتفقد مستجدات الأعمال الإنشائية لمستشفى أورام منوف الجديدة علي مساحة 9 آلاف م2 والتي يتم تصميمها وفق أحدث المواصفات الهندسية بتكلفة 2 مليار جنيه تقريباً بالتعاون مع وزارة الصحة.

واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي عن حجم الأعمال المنفذة للمشروع موجهاً بتضافر الجهود وتسريع وتيرة الأعمال وتذليل العقبات كونه مشروع طبى عملاق يخدم أكثر من 5 مليون مواطن ويضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص جميع الأورام لمختلف الفئات العمرية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم (جراحة الأورام وإزالة الألم، التخدير والإنعاش ، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووي، ووبائيات الأورام، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، 2 غرفة عمليات كبرى، وحدة مناظير، عدد من أسرة العناية المركزة ) للنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.