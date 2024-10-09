الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ليوناردو تعزز شبكة الاتصالات الدفاعية لدولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني

مواجهة التهديدات
مواجهة التهديدات السيبرانية

عززت مجموعة ليونادرو الإيطالية للصناعات الدفاعية التعاون مع الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني بتوقيع عقد يهدف إلى زيادة القدرات التكنولوجية لشبكة الاتصالات الدفاعية الآمنة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للانباء.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز أنظمة الاتصالات والمعلومات الآمنة للأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال قدرات الحماية المتقدمة للتطبيقات الاستراتيجية.

وستعمل التدابير المعتمدة على توحيد البنية التحتية للشبكة والبنية التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات، وزيادة القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية والمادية مع الحفاظ على توافر البيانات والخدمات وصحتها وسلامتها وسريتها.

ومن المقرر أن تقود ليوناردو عملية تصميم وتحديث الشبكة بأحدث التقنيات، وإنشاء نظام متكامل وقابل للتشغيل البيني قادر على ضمان استمرارية العمليات، إلى جانب تدخلات التحسين المستمر.

وسيكون أحد المحاور الرئيسية للمشروع هو تطوير تقنيات التشفير المتقدمة لضمان أعلى معايير الأمان في الاتصالات وإدارة المعلومات. وتم إطلاق مبادرة بناء قدرات الاتصالات الآمنة الوطنية في البداية في عام 2017، وسلطت الضوء على التعاون القوي بين ليوناردو والقوات المسلحة الإماراتية، مما زاد من تعزيز الشراكة ودور الشركة كشريك موثوق به.

وبتواجدها في البلاد منذ 50 عامًا، بالنسبة لشركة ليوناردو، تمثل دولة الإمارات واحدة من أكبر أسواق التصدير في المنطقة مع مجموعة واسعة من التعاون والمنتجات والخدمات المقدمة في كل من القطاعين المدني والعسكري.

ويتم نشر حلول ليوناردو للمهام الحرجة حاليًا في أكثر من 50 دولة حول العالم، لدعم البنية التحتية الحيوية والأمن القومي والنظام العام وإدارة الطوارئ.

ومع تزايد أهمية الأمن السيبراني في جميع الصناعات، فإن الحاجة إلى وسائل حماية قوية، حتى في مراحل التصميم المبكرة، تمتد إلى ما هو أبعد من البنية التحتية الرقمية والمادية لتشمل الأنظمة والمنصات والاتصالات والتنقل.

ويعد جمع البيانات وتحليلها واستخدامها وحمايتها عناصر أساسية في هذه التقنيات الناشئة. وبفضل القدرات المتقدمة في الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي "الجدير بالثقة"، تدعم ليوناردو الحكومات والوكالات المؤسسية في رحلة التحول الرقمي، مما يضمن أمان وجودة الخدمات للمجتمع.

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