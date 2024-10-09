سعر الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء

سجل سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 استقرارًا ملحوظًا، لمتوسط سعر طن الأسمنت الرمادي في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأسمنت اليوم

نرصد أسعار الأسمنت اليوم، للعديد من مختلف الأنواع في مصر، بحسب آخر تحديثات الأسعار التي جاءت كالتالي:

- سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2870 جنيها.

- سجل سعر طن مصر الاسمنت المنيا نحو 2650 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت اسيوط نحو 2600 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2740 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت «سيناء 42.5» نحو 2625 جنيها.

سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم

- سجل سعر طن أسمنت الأبيض في الأسواق المحلية نحو 4120 جنيها.

- سجل متوسط سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض نحو 4000 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت الأبيض رويال المنيا في الأسواق المحلية نحو 4000 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت الأبيض حلوان نحو 4120 جنيها.