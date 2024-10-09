خدمات صحية وتثقيف لـ 15 ألف نسمة بقرية دندرة غرب قنا

واصلت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، أنشطتها وخدماتها؛ بقري قنا، وباشرت المبادرة، اليوم الأربعاء أعمالها بقرية دندرة، غرب مدينة قنا، وقدمت متنوعة لأكثر من 15 ألف نسمة من سكان القرية.

وتابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية دندره التابعة لمركز قنا .

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 3994مواطن، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 110 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 200 سيدة.

ونظمت هيئة الاسعاف المصرية دورات تدريبيه توعوية لعدد70طالب، فيما نظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 150 مواطن، نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 45شاب وفتاه.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 10 مواطنين، ونظمت مديرية الزراعة، ندوة إرشادية زراعية لعدد 12 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الإجتماعى بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1100 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 200 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 6000 مواطن. كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 928 مواطن.

أسعار مخفضة:

ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 30 أسرة ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 57 مواطن ، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 850 شاب وفتاة، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 225 مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 336 مواطن، فيما قامت هيئه محو الأميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 120 مواطن، كما نظمت جامعة جنوب الوادي عدد من القوافل ( قافلة طبية بشرية - قافلة مكافحة الإدمان والتعاطي) استفاد منها 494 م