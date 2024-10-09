شعبه الفن التعبيري ىالغردقة تبدأ التدريبات الدورية ضمن مبادرة" بداية"

تواصل شعبة الفن التعبيري ضمن الشعب التخصصية، التابعة لإدارة تنميه النشئ بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، تدريباتها الدورية، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.

وتهدف الفنون التعبيرية، إلى الاهتمام بالعودة إلى الجذور وإحياء التراث المصري الأصيل،فى ظل ما يشهده المجتمع المصري من قضايا تراجع الهوية وضعف الانتماء ومواجهة الإرهاب.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية يشهد مركز شباب أم الحويطات بسفاجا استمرار التدريبات الأسبوعية لشعبة تنس الطاولة للطلائع.

ويسعى المدربون من خلال هذه التدريبات إلى صقل مهارات اللاعبين الصغار وتطوير مستواهم في هذه اللعبة الشيقة.

الجدير بالذكر أن مركز شباب أم الحويطات بسفاجا يشهد نشاطًا ملحوظًا في لعبة تنس الطاولة، حيث يستمر اللاعبون الصغار في شعبة الطلائع بتلقي تدريبات مكثفة أسبوعيًا. ويهدف هذا التدريب إلى صقل مهارات اللاعبين وتطوير مستواهم الفني والبدني، وذلك بهدف تمثيل المركز في المسابقات القادمة وتحقيق نتائج مشرفة.

ويؤكد مدربو شعبة تنس الطاولة بمركز شباب أم الحويطات على أهمية التدريب المستمر والمتواصل لتحقيق التميز في هذه اللعبة. ويشيرون إلى أن التدريبات الأسبوعية التي يحصل عليها اللاعبون الصغار تساهم في تطوير مهاراتهم الفنية والبدنية، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتساعدهم على الاستعداد للمنافسات في اي بطولة .

وواصل فريق خماسي كرة القدم بنات بمركز شباب مبارك التابع لإدارة شباب القصير تدريباته وذلك لعدد 25 طليعة.

يشار إلى أن عدد الشعب التخصصية بالاداره 24 شعبة مجالات فنيه، ثقافيه، علميه، رياضيه، كشفية والتي تهدف إلى شغل أوقات الفراغ للنشء ، وتنمية المواهب لديهم، و إكتشاف عناصر من النشء وتوجيههم للطريق الصحيح لتنمية مواهبهم وقدراتهم.

يأتى ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ومتابعة فتحي خليل مدير الإدارة العامة لتنمية النشء .