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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

مهرجان الموسيقى العربية 2024| موعد ومكان حفل نادية مصطفى

بوابة الوفد الإلكترونية

تشارك الفنانة نادية مصفطى في فعاليات الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية، والذي يضم نخبة مميزة من نجوم الغناء العربي وأجمل أصوات الأوبرا.

التفاصيل الكاملة لحفل نادية مصطفى

يقام حفل نادية مصطفى يوم الأربعاء 16 أكتوبر في الثامنة والنصف مساءً بقيادة موسيقية للمايسترو حازم القصبجي.

 

 

 

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح،  لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، لطفي بوشناق، مروة ناجي، هاني شاكر، محمد محسن،  فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.

 

 

 

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