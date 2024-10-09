وزير الرياضة يتفقد معسكر شباب متطوعي الوزارة ويعقد جلسة حوارية معهم

تفقد السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فاعليات معسكر شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY، والمقام بالمدينة الشباب ببورسعيد، بمشاركة 150 شاب وفتاة من مسئولى وأعضاء المشروع على مستوى الجمهورية.

يأتى هذا المعسكر التدريبي ضمن الخطة المركزية للمشروع، خلال الموسم السادس للمشروع، وذلك لتدريب الشباب على المهارات المختلفة، وتقديم العديد من الأنشطة والفاعليات، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأشار السيد الدكتور أشرف صبحي بمجهود المشروع فى إرثاء قواعد العمل التطوعي، والأسس والمعايير، والأهداف والرؤى التى يسير على خطاها المشروع، ومدى سعى إدارة المشروع إكساب الشباب المهارات المطلوبة لتطبيق رؤية القيادة السياسية، وإهتمام الدولة المصرية بالشباب، وجعل الأولوية لهم فى كل شئ، بالإضافة لنقل الخبرات من شهاب جمال الدين مدير المشروع بالوزارة فى التوجيه نحو الفكر المختلف ليظهر المشروع بشكل متميز دائما.

شهد تفقد السيد الوزير لمعسكر yly الدكتور محمد عبدالعزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور محمود حسن مدير المدينة الرياضية ببورسعيد، والأستاذ أحمد الشحنة مدير المدينة الشبابية ببورسعيد.