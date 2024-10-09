رئيس جامعة الغردقة يطالب بالتنسيق بين الكليات لتحقيق التميز الأكاديمى

عقد الدكتور محفوظ عبدالستار رئيس جامعة الغردقة، اجتماعا مع امناء الكليات ومديرى الادارات بالجامعة، مقدمًا التهنئة لأمناء الكليات ومديري الادارات بالجامعة بمناسبة انشاء جامعة الغردقة وبداية العام الدراسي، كما وضح أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف كليات وإدارات الجامعة لتحقيق رؤية الجامعة في التميز الأكاديمي والبحثي ، ولتقديم خدمة تعليمية متميزة وفقاً لأحدث النظم ومعايير الجودة للطلاب

وناقش الاجتماع احتياجات الكليات وتوفير الخدمات اللازمة التي تؤهل كل كلية للقيام بمهامها على أكمل وجه، بالتزامن مع بدء العام الدراسي، ومناقشة عددًا من الموضوعات، من بينها خطط العمل المقرر تنفيذها فى ضوء قرار إنشاء جامعة الغردقة، وضرورة ضمان الشفافية والكفاءة في الأداء، بما يسهم في تحسين المستوى العام لمنظومة العمل الإداري بالجامعة والذى سينعكس على قدرة الجامعة فى اداء دورها التعليمى والتربوى وخدمة المجتمع ،في إطار سعيها لتكون رائدة في مجال مختلف المجالات بين الجامعات المصرية،

ووجه رئيس الجامعة بضرورة عقد هذا الاجتماع بشكل دوري، للوقوف على احتياجات الكليات، مشيرًا إلى أن تقدم الجامعة وتحقيقها للريادة في المجالات المختلفة سيكون نتيجة للعمل الجماعي

وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس الجامعة الحضور على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية