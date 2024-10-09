سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-10-2024 مقابل الجنيه المصري

ننشر سعر اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء 9-10-2024، أمام الجنيه المصرى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

53.29 جنيه للشراء

53.40 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.17 جنيه للشراء

53.36 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

53.17 جنيه للشراء

53.36 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.15 جنيه للشراء

53.36 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.17 جنيه للشراء

53.37 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

53.23 جنيه للشراء

53.42 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

53.17 جنيه للشراء

53.36 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.22 جنيه للشراء

53.42 جنيه للبيع

تحرك الدولار بشكل طفيف، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى بعد صعود حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي مع التقاط المستثمرين للأنفاس لتقييم توقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وجدول البيانات الأميركية هذا الأسبوع خفيف نسبيا، إذ يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقرير الوظائف القوي الجمعة والذي دفع الدولار إلى الارتفاع وغير رهانات الأسواق على النطاق المتوقع للخفض القدم لأسعار الفائدة الأميركية.

ويترقب المستثمرون الأربعاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر، والذي سيعرض المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه تدهور في سوق العمل والذي انتهى بموافقة جميع صناع السياسات، باستثناء واحد، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

لكن الرهانات على خفض آخر كبير في نوفمبر أصبحت بعيدة المنال بعد أن أشارت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية إلى أن الاقتصاد بات أكثر متانة.وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تراهن الآن بنسبة 85 بالمئة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى احتمال ضئيل بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.