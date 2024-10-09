المنيا: تقديم خدمات صحية لـ 55918 مواطن في مغاغة

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة محمد أحمد عبد الحكيم وكيل الوزارة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية ، ضمن المبادرات الرئاسية ، وفعاليات مبادرة 100 يوم صحة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار ما تتخذه وزارة الصحة و السكان، وحرصا منها علي الإهتمام بالصحة العامة لجموع المواطنين، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ورئاسة و اشراف الدكتور محمد احمد عبدالحكيم، وكيل وزارة الصحة و السكان بالمنيا، واشراف الدكتور عاطف محمد علي مدير الإدارة الصحية بمغاغة، تم تقديم خدمات طبية لجميع المبادرات الرئاسية، خلال شهر سبتمبر 2024 بالإدارة الصحية بمغاغة، والوحدات الصحية التابعة لها 55918 حالة .

وتم توقيع الكشف بالعيادات خارجية لـ 15134 حالة، والكشف على 1801 حالة بعيادة الأسنان، وتنظيم اسرة 13985 حالة ، صرف البان صناعية 5203 علبة، اخذ عينة الغدة الدرقية من الأطفال حديثي الولادة لعدد 1184 حالة، متابعه اطفال5822 حالة ، متابعه حوامل جدد977 حالة، متابعه حوامل مترددة 1878 حالة ، استقبال و طوارئ لعدد 1802 حالة .

وفي مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تم فحص 1465 حالة، ومبادرة الكشف عن صحة الأم و الجنين 169 حالة ، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الإعتلال الكلوي ، لعدد 934 حالة مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة 1253 حالة ، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية 3531 حالة ، عمل شهادات صحيه للمقبلين علي الزواج 980 حالة