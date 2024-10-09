أسعار الريال القطري اليوم الأربعاء 9-10-2024 أمام الجنيه

استقر سعر الريال القطرى أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2024، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثًا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.30 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.40 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.42 جنيه للشراء.

13.34 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.40 جنيه للشراء.

13.34 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.39 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع

تحرك الدولار بشكل طفيف، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى بعد صعود حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي مع التقاط المستثمرين للأنفاس لتقييم توقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وجدول البيانات الأمريكية هذا الأسبوع خفيف نسبيا، إذ يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقرير الوظائف القوي الجمعة والذي دفع الدولار إلى الارتفاع وغير رهانات الأسواق على النطاق المتوقع للخفض القدم لأسعار الفائدة الأمريكية.

ويترقب المستثمرون الأربعاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر، والذي سيعرض المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه تدهور في سوق العمل والذي انتهى بموافقة جميع صناع السياسات، باستثناء واحد، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

لكن الرهانات على خفض آخر كبير في نوفمبر أصبحت بعيدة المنال بعد أن أشارت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية إلى أن الاقتصاد بات أكثر متانة. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تراهن الآن بنسبة 85 بالمئة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى احتمال ضئيل بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.وسيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر المقرر صدوره الخميس هو الأهم هذا الأسبوع. وكتب محللون في ويستباك آي.كيو في مذكرة "ستكون بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ونتائج الشركات المقبلة مهمة لدعم انتعاش الدولار الأمريكي".