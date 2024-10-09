"أونروا": 400 ألف شخص محاصرون في شمالي قطاع غزة

أكد المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، أنه ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون في شمالي قطاع غزة، وذلك إثر العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، أن أوامر الإخلاء الأخيرة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية تجبر الفلسطينيين على النزوح المستمر لا سيما من مخيم جباليا.

ونوه المفوض العام لوكالة “أونروا”، بأن عدد كبير من الفلسطينيين يرفضون الإخلاء لأنهم يدركون أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة.

وأوضح المفوض العام لأونروا، أن انتشار المجاعة وتفاقمها في جميع أنحاء قطاع غزة مع عدم توفر الإمدادات الأساسية.