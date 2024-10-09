الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

"أونروا": 400 ألف شخص محاصرون في شمالي قطاع غزة

أونروا
أونروا

أكد المفوض العام لأونروا،  فيليب لازاريني، أنه ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون في شمالي قطاع غزة، وذلك إثر العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

 

وأوضح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، أن أوامر الإخلاء الأخيرة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية تجبر الفلسطينيين على النزوح المستمر لا سيما من مخيم جباليا.

 

ونوه المفوض العام لوكالة “أونروا”، بأن عدد كبير من الفلسطينيين يرفضون الإخلاء لأنهم يدركون أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة.

 

وأوضح المفوض العام لأونروا، أن انتشار المجاعة وتفاقمها في جميع أنحاء قطاع غزة مع عدم توفر الإمدادات الأساسية.

مواد متعلقة

إبراهيم عيسى: أفكار تيار الإسلام السياسي تنتشر بسبب التضييق على الرأي الصادق "المعارضة"

إبراهيم عيسى: حماس تمارس العنف العدمي.. أعطت فرصة العمر للجنون الإسرائيلي

اقرأ بالوفد غداً| السيسي: السلام خيار استراتيجي وليس لدينا أجندة خفية

خبير اقتصادي: الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني.. الأخير لا يصل لمستحقيه

جودة عبدالخالق: حجم الفساد في الدعم العيني كبير.. وأرفض تحويله للنقدي

إبراهيم عيسى: الغزوات الإسلامية لم تكن لخدمة الدين.. هدفها بناء الإمبراطورية

إبراهيم عيسى: الرئيس السادات ارتكب خطيئة عمره.. بتقديم وإخراج الإخوان من السجن

إبراهيم عيسى: كلمة الرئيس السيسي تضمنت ثقافة السلام واستقرار الدولة والتنمية
الجريدة الورقية