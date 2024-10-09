الرمادي: لهذا السبب وافقت على رحيل ريان ومحمد إبراهيم

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الفريق رحل عنه 17 لاعبًا منذ شهر يناير الماضي، لكن تم التعاقد مع بعض العناصر مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من "إسكواد" الفريق في بعض المراكز، منها المعاناة بعد إصابة محمد شكري في مركز الظهير الأيسر.

وقال الرمادي عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لم نحصل سوى على راحة لمدة 10 ايام، ومع تلاحق المواسم لا نستطيع ضبط الاسكواد جيدًا خصوصا ملف الأجانب، وتأخر انتهاء منافسات الدوري المصري، وبالتالي فمن الصعب رحيل لاعبين أجانب أو استقدام آخرين، لكن حاولنا قدر الامكان جلب بعض العناصر المميزة لتقوية القائمة".

وأضاف: "قمنا ببيع بعض اللاعبين أكثر من إبرام صفقات الشراء، ولدينا "ستايل لعب" واي لاعب صاحب مهارة يظهر بشكل جيد في صفوف سيراميكا، وأحاول أن يكون أداء فريقي ممتعًا، لأنني اتضايق كثيرًا من سوء الأداء، هناك مباريات فزنا بها مثل لقاء المقاولون ولم أكن سعيدًا بالمكسب بسبب الأداء، في حين خسرنا من الأهلي والزمالك وكنت راضيًا عن مستوى اللاعبين".

وواصل: "قمنا بضم بعض اللاعبين مثل فخري لاكاي وزلاكا وعبدالله مجدي واسلام عيسي، ولا أعلم تفاصيل عقود اللاعبين من الناحية المالية هذه الامور تخص الادارة".

وأشار إلى أن إسلام عيسي من اللاعبين الجيدين وسيكون مكسب كبير لسيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أنه رشح الراحل أحمد رفعت للانتقال لنادي الوحدة الاماراتي وكان من أبرز اللاعبين خلال أول 4 أسابيع، وتراجع مستواه بسبب بعض الأمور.

وبسؤاله عن رحيل ريان ومحمد إبراهيم إلى البنك الأهلي، قال: "كان لابد من ضبط المراكز الخاصة بالإسكواد، ووافقت على رحيل ريان في ظل وجود أكثر من بديل، وكنت ارغب في ضم محمد صادق لاعب فيوتشر وأنا معجب بطريقة لعبه، لذلك وافقت على رحيل ريان ومحمد إبراهيم، وهذا هو الاحتراف".